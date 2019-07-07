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Rusya'da akaryakıt tankeri kaza yaptı: 4 ölü, 10 yaralı

1 saat önce

Rusya'da kontrolünü kaybeden akaryakıt tankerinin kaza yapması sonucu 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Rusya'da akaryakıt tankeri kaza yaptı: 4 ölü, 10 yaralı, System.String[]
Rusya'da kontrolünü kaybeden akaryakıt tankerinin kaza yapması sonucu 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Rusya'ya bağlı Sverdlovsk bölgesindeki Karpinsk ve Kytlym şehirlerini birbirine bağlayan karayolunda 500 litre petrol taşıdığı öğrenilen bir akaryakıt tankeri, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle kaza yaptı. Aracın yuvarlanmasıyla birlikte 500 litre petrol alev aldı. Kamyonun sürücüsü olaydan yaralı kurtuldu. Çevredeki bir dinlenme tesisi yakınında yaşanan kazada birçok kişi tankerin saçtığı alevler nedeniyle yaralandı. Bazı kişiler ise kendilerini alev topundan kaçarak kurtardı.

Sarhoş sürücü 4 kişinin ölümüne neden oldu

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Sverdlovsk Bölge Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yaşanan kazanın üstüne olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracının sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, şoförün kazadan kurtulduğu ve hastanede tedavi altında tutulduğu, yapılan ilk incelemede şoförün 700 promil alkol alarak tankerli kamyonu sürdüğü belirtildi. Ayrıca kamyonda bulunan diğer 2 kişinin yanarak can verdiği, olay yerinde bulunan ve tankerli kamyonun saçtığı alevler sonucunda 2 kişinin öldüğü, toplamda 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı. - MOSKOVA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:17 Kaynak: İHA
Rusya, 3. Sayfa
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