Son Dakika Haberleri: Rusya'da akılalmaz olay: Kaplan otomobilden atladı
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Rusya'da akılalmaz olay: Kaplan otomobilden atladı

1 saat önce

Rusya'da trafikte üstü açık bir otomobildeki kaplan eğitmenden kurtularak aniden yola atladı.

Rusya'da akılalmaz olay: Kaplan otomobilden atladı, System.String[]


Rusya'da trafikte üstü açık bir otomobildeki kaplan eğitmenden kurtularak aniden yola atladı. Kaplanın bir sirke ait olduğu belirtildi.
Olay, Rusya'nın Ivanovo şehrinde meydana geldi. Üstü açık bir otomobilde eğitmeniyle beraber seyahat eden kaplan, otomobiller trafikte durunca aniden yola atladı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, kaplanın eğitmeninin tasma ile bağlandığı, eğitmeninin elinden kurtulunca yola atlayarak ters yöne doğru koştuğu ve eğitmenin de onu yakalamaya çalıştığı görüldü.
Yerel medyaya konuşan eğitmen, kaplanın sirke ait olduğunu, saldırgan olmadığını belirtti.

- Ayaz
Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:32 Kaynak: DHA
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