Rusya'da aldığı sıvıda alkol testi yapan kişi ölümden döndü - Son Dakika

Rusya'da aldığı sıvıda alkol olup olmadığını test eden kişi asansörde yanarak ölmekten son anda kurtuldu. O anlar asansörün kamerası tarafından görüntülendi.

Rusya'nın Orenburg kentinde ismi açıklanmayan bir kişi, marketten aldığı bir sıvı ile asansöre bindi. Elindeki sıvıda alkol olup olmadığını teş eden kişi cebindeki çakmak ile sıvı ateşledi. Elindeki bardaktaki sıvı ateş alan kişi kısa bir süre sonra tutuşmaya başladı. O anlar asansörün kamerasına yansıdı. Yangından çıkan dumanların etkisiyle bilincini kaybeden kişinin, asansörün kapısının açılmasıyla kurtuldu. Söz konusu kişinin hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.