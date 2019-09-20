Son Dakika Haberleri: Rusya'da alışveriş merkezinde büyük yangın
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Rusya'da alışveriş merkezinde büyük yangın

1 saat önce

Rusya'ya bağlı Çeçen Cumhuriyeti'ndeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Rusya'da alışveriş merkezinde büyük yangın, System.String[]

Rusya'ya bağlı Çeçen Cumhuriyeti'ndeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Alışveriş merkezindekiler tahliye edilirken; itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın, başkent Grozni'de yer alan 'Grand Park' alışveriş merkezinin ilk katındaki dükkanlardan birinde çıktı. Alışveriş merkezindekiler tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üst katlara sıçrayan yangına itfaiyenin müdahale anları ve insanların tahliye edildiği anlar görüldü.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiyenin yangına müdahale anları

-Yangından görüntüler

-Yükselen alevler

-İnsanların tahliye anları

İtfaiye, Grozni, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:11 Kaynak: DHA
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