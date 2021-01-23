Rusya'da alışveriş merkezleri ve tiyatro binasında Kovid-19 aşısı yapılıyor - Son Dakika

Rusya'da alışveriş merkezleri ve tiyatro binasında Kovid-19 aşısı yapılıyor

23.01.2021 13:35

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan kitlesel aşılama, alışveriş merkezleri ve tiyatro binası gibi kültür sanat merkezlerinde de uygulanıyor.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan kitlesel aşılama, alışveriş merkezleri ve tiyatro binası gibi kültür sanat merkezlerinde de uygulanıyor.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart 2020'de kayıtlara geçtiği ülkede, 18 Ocak'ta geniş çaplı aşılama süreci başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla başlayan kitlesel aşılama, Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısıyla yapılıyor.

Aşılama sürecine 18 yaş üstü tüm vatandaşlar ücretsiz katılabilirken, kronik, alerjik ve solunum yolu enfeksiyonları hastalığı olanlar ile hamile ve emzirme dönemindeki kadınlar aşı yaptıramıyor.

Aşının ilk etapta tek dozu, 21 gün geçtikten sonra da ikinci dozu yapılıyor.

Gönüllülük esasına dayan aşılanma sürecine katılanlara sertifika verilirken, yabancı uyruklu vatandaşlar da aşı olabiliyor.

Şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon kişinin aşılandığı Rusya'da mart ayında kitlesel aşılama, Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" aşısıyla da yapılacak.

AA ekibi, başkent Moskova'da tarihi Kızıl Meydan'da bulunan GUM alışveriş merkezi ve Helikon-Opera Müzik Tiyatrosu binasında yapılan kitlesel aşılama çalışmalarını görüntüledi.

Aşı olmak isteyenler, alışveriş merkezi ve tiyatro binasında özel ayrılan bölümlerde gerekli kayıtları yaptırıyor.

Sabah saatlerindeki kuyrukta bekleyenler, toplu aşılamaya gönüllü katıldıklarına dair form dolduruyor.

Vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından aşı olabiliyor. Aşı olanlara, alışveriş merkezinde dondurma ikram ediliyor.

"GUM'daki aşılama noktası, epidemiyolojik şartlar doğrultusunda oluşturuldu"

Başkent Moskova'daki 68 numaralı Şehir Polikliniği Baş Hekimi Natalya Kuzenkova, Kovid-19'a karşı GUM alışveriş merkezinde yapılan kitlesel aşılama süreciyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Aşılamanın başka alışveriş merkezlerinde de yapıldığını belirten Kuzenkova, birçok vatandaşın aşı yaptırmak için merkeze geldiğini söyledi.

Kuzenkova, kentte 100'den fazla noktada aşının yapıldığını dile getirerek, "GUM alışveriş merkezindeki aşılama noktası epidemiyolojik şartlar doğrultusunda oluşturuldu. Aşının saklanması için buraya özel buzdolapları getirildi." dedi.

Aşı olanlara sertifika verildiğini aktaran Kuzenkova, aşılamayla virüse karşı toplu bağışıklığı oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Kuzenkova, aşılamanın sağlık merkezleri dışında yapılmasının halkta soru işaretleri uyandırıp uyandırmadığı sorusuna ilişkin, "Geçmişte gribe karşı aşı konusunda edindiğimiz tecrübeler sayesinde halkın kafasında soru işaretleri oluşmuyor. Çünkü grip aşısı zamanında metro, alışveriş merkezleri ve parkların içinde özel ayrılan yerlerde enjekte edilmişti." ifadelerini kullandı.

"Aşılama sayesinde yeni seyirciler kazanıyoruz"

Helikon-Opera Müzik Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Vladimir Gorohov da aşılama noktasının tiyatro binasını canlandırdığını belirterek, "Aşı olmaya gelenlerin birçoğu, tiyatro gösterisi için bilet satın aldı. Aşılama sayesinde yeni seyirciler kazanıyoruz." dedi.

Aşılamanın tiyatrodaki provalar eşliğinde yapıldığına dikkati çeken Gorohov, ilk gün burada yaklaşık 200 kişinin aşı olduğu bilgisini paylaştı.

Sputnik V aşısının 3. faz deneylerinin tamamlanmadığını anımsatan Gorohov, "Bu, beni rahatsız etmiyor. Arkadaşlarımdan birçoğu bu aşıyı yaptırdı. Bu benim için önemlidir." şeklinde konuştu.

Gorohov, Kovid-19'a karşı aşı yaptırdığını ve kendisini iyi hissettiğini dile getirdi.

"Virüse yakalanmanın yerine aşı olmayı tercih ettim"

Aşı olanlardan Olga Vasilkova, birçok arkadaşının aşı yaptırdığını belirterek, "Virüse yakalanmanın yerine aşı olmayı tercih ettim." dedi.

Alışveriş merkezlerinde aşılamanın kendisini rahatsız etmediğini belirten Vasilkova, "Aşı olmak için burayı özellikle seçtim çünkü polikliniklerde kayıt yaptırmak oldukça zor. Sıra oluştuğu için iki hafta beklemek lazım. Bir an önce aşılanmak istedim." diye konuştu.

Fabrika çalışanı Olga Budova da aşılamanın Kovid-19 salgınını yok edemeyeceğini ancak bunun sayesinde birçok insanın hayatta kalabileceğini ifade etti.

Emekli Elena Borisova, tiyatro binasında aşılanmayı tercih ettiğini dile getirerek, "Bu tiyatronun yönetimini tanıyorum. Buradaki sağlık uzmanları, tanıdığım poliklinik çalışanları. Bu yüzden bu yere güveniyorum. Ayrıca, burada poliklinikteki kalabalık yok." dedi.

Birçok Rus vatandaşının Kovid-19'a karşı aşı yaptırmakta kararsız olduğuna dikkati çeken Borisova, herkese aşı olma tavsiyesinde bulundu.

Rusya'da alışveriş merkezleri ve tiyatro binasında Kovid-19 aşısı yapılıyor
Rusya'da alışveriş merkezleri ve tiyatro binasında Kovid-19 aşısı yapılıyor
Rusya'da alışveriş merkezleri ve tiyatro binasında Kovid-19 aşısı yapılıyor
Rusya'da alışveriş merkezleri ve tiyatro binasında Kovid-19 aşısı yapılıyor

Münir Karaloğlu, Moskova, Tiyatro, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da alışveriş merkezleri ve tiyatro binasında Kovid-19 aşısı yapılıyor - Son Dakika


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