Rusya'da alkollü sürücü aracıyla yayaların arasına daldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya'da alkollü sürücü aracıyla yayaların arasına daldı - Son Dakika Dünya

Rusya'da alkollü sürücü aracıyla yayaların arasına daldı

6 saat önce

Rusya'nın Kirensk kentinde alkollü ve ehliyetsiz sürücü, aracın kontrolünü kaybederek, yayaların ve park halindeki araçların arasına daldı.

Rusya'da alkollü sürücü aracıyla yayaların arasına daldı, System.String[]

Rusya'nın Kirensk kentinde alkollü ve ehliyetsiz sürücü, aracın kontrolünü kaybederek, yayaların ve park halindeki araçların arasına daldı. Bir yaya çarpmanın etkisiyle havaya fırladı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Rusya'nın doğusunda bulunan Irkutsk bölgesindeki Kirensk kentinde alkollü olduğu ve ehliyet sahibi olmadığı belirlenen sürücü, kullandığı aracın kontrolünü kaybederek yayaların ve park halindeki araçların arasına daldı. 18 yaşında olduğu belirtlen alkollü sürücünün kullandığı araç bir kişiye çarparak metrelerce havaya fırlattı. O anlar, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilirken; sürücünün gözaltına alındığı belirtildi.


Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:59 Kaynak: DHA
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