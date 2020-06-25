Rusya'da anayasa referandumu için oy verme işlemi başladı

Rusya'da anayasa değişikliği referandumu için oy verme işlemi bugün başladı. Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 1 hafta boyunca sürecek olan halk oylaması, 1 Temmuz'da sona erecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anayasa değişikliğinin oylanacağı referandumun 1 Temmuz'da yapılacağını ilan etmişti. Daha önce 22 Nisan'da yapılması planlanan referandum, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Seçim Kurulu, oy verme işleminin 25 Haziran'da başlayıp 1 Temmuz'a kadar devam etmesini kararlaştırmıştı. Oylamanın son günü olan 1 Temmuz Çarşamba ülkede resmi tatil ilan edildi.

ANAYASA DEĞİŞİRSE PUTİN 12 YIL DAHA BAŞKAN OLABİLECEK

Rusya'da seçmenler 206 anayasa maddesini oylamak için sandık başına gidiyor. Anayasa değişiklikleri kabul edilirse, Putin'in 2024 seçimlerinde yeniden aday olmasının ve 12 yıl daha devlet başkanlığı koltuğunda oturmasının önü açılacak. Eski devlet başkanının dokunulmazlığa kavuşması ve Federasyon Konseyi'nde ömür boyu senatör olma hakkını elde etmesi gibi maddeler de oylamaya sunuluyor.

EVDEN VE İNTERNETTEN DE OY KULLANILABİLİYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle oy verme işlemlerinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulurken, dileyenler evden de oy kullanabiliyor. Moskova ve Nijniy Novgorod illerinde ise internet üzerinden oy verilebiliyor.

RUSYA'YI 20 YILDIR YÖNETİYOR

Rusya'nın ilk devlet başkanı Boris Yeltsin'in halefi olarak gösterdiği Putin, 2000 yılında seçilerek ülkenin başına geçmişti. Putin, anayasaya göre 2 dönemden fazla başkanlık yapılamayacağı için 2018-2012 döneminde başbakanlık görevini yürütmüştü. 2012'deki seçimlerde yüzde 63,6 oy alarak yeniden devlet başkanı seçilen Putin, 2018 seçimlerinde yüzde 76,69 oyla başkanlık koltuğunu korumuştu.