Rusya'da anayasa referandumu korona salgını nedeniyle ertelendi - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, korona virüs salgını nedeniyle 22 Nisan'da yapılması planlanan anayasa referandumunun erteleneceğini açıkladı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, korona virüs vakalarının artması nedeniyle ülkede salgınla mücadele durumunu değerlendirmek üzere Rus televizyonlarından 'Ulusa Sesleniş' konuşması yaptı. Putin, Rusya'da 22 Nisan'da yapılması beklenen Yeni Anayasa Referandumunun tarihinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.



1 Hafta boyunca ücretli izin uygulanacak



Ülkede korona virüsü ile ilgili tedbirlerin genişletildiğini söyleyen Putin, önümüzdeki tüm hafta boyunca çalışanlara ücretli izin uygulanacağını ifade etti. Ücretli tatilin korona virüsü ile mücadelede fayda sağlayacağını söyleyen Putin, referandumun yeni tarihini de doktor ve uzmanların tavsiyelerine göre düzenleneceğini belirtti. Putin bu süreçte sağlık kuruluşlarının, eczanelerin, marketlerin, finans kuruluşlarının ve taşımacılık sektörünün yanı sıra kamu kurumlarında da çalışmaların devam edeceğini söyledi.



Rusya'da iş dünyası ile ilgili kararlarını açıklayan Putin, Kobi ve büyük işletmelere devlet tarafından KDV uygulanmayacağını söyledi. Ayrıca banka ve kredi ödemeleri gelirlerinin yüzde 30'undan fazla olan kişilerin ve şirketlerin kredi ödemelerini öteleyeceklerini duyuran Putin, çalışma hayatının salgından etkilenmesinin önüne geçileceğini söyledi. - MOSKOVA