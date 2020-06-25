Rusya'da anayasa referandumu oylaması başladı - Son Dakika

Rusya'da halk anayasa değişikliği için yapılan referandumda oy kullanmaya başladı.

Rusya, Vladimir Putin'in 2036 yılına kadar görevde kalma sürecini referandumla halkın huzuruna taşıdı. Sandık başına giden halk, Putin'in 2036'ya kadar başkanlık görevini yürütmesine imkan sağlayacak yasa tasarısını oylayacak. Anayasa değişikliği için oy kullanma süreci bugün başlarken, 22 Nisan'da yapılması planlanana referandum Covid-19 nedeniyle ertelenmişti. Ülke tarihinde ilk kez oy kullanımı özel önlemler altında yapılacak. Rusya Devlet Duması, tarafından yapılan açıklamada oylamanın 1 hafta süreceği ve 1 Temmuz tarihinde sonuçlanacağı duyuruldu.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, ise korona virüs salgını nedeni ile oylama sürecinde alınan önlemleri açıkladı. Komisyon, seçim merkezlerinin her saat başı oy kullanımına 10 dakika ara vererek, dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutulacağını aktardı. Seçim Komisyonu, ayrıca tüm merkezlerin seçimden önce dezenfekte edildiğini ifade etti.

OY KULLANIMI EVDEN VE ONLİNE YAPILABİLECEK

Seçim Komisyonu, salgın nedeni ile alınan önlemler kapsamında 21 Haziran tarihinden önce Devlet Hizmetleri'ne veya Seçim Komisyonu'na ön başvuru yapan vatandaşların evden online olarak, oy kullanmasına izin verecek. Oyunu evde online olarak kullanamayanlar ise seçim merkezlerine gidecekler. Yetkililer, oy kullanma işlemini online yapamayan ve seçim merkezlerine gidemeyen emekli ve engelli vatandaşların ise evlerine giderek, oylarını kullanmasını sağlayacak.

SEÇİM SONUÇLARINA KARŞI ÇIKMAK ZORLAŞTI

Rusya'da bu yıl yapılan anayasa referandumunda sonuçlara itiraz etmek zorlaştırıldı. Geçmiş seçimlerde adaylar ve partiler mahkemeye giderek, sonuçlara itiraz edebiliyorken, bu seçimde sadece Anayasa Mahkemesi'ne itiraz edilebilecek.

Öte yandan referandum sonucunun "evet" çıkması halinde Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2036 yılına kadar görevde kalacak.

(İHA)