Son Dakika Haberleri: Rusya da Anlaşmayı Askıya Aldı

Rusya da Anlaşmayı Askıya Aldı

9 dakika önce

ABD'nin ardından Rusya da INF Anlaşmasını askıya aldığını açıkladı.

Rusya da Anlaşmayı Askıya Aldı, System.String[]
ABD'nin ardından Rusya da INF Anlaşmasını askıya aldığını açıkladı. ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasını (INF) askıya aldıklarını duyurmasının ardından Rusya da INF Anlaşması'nı askıya aldığını duyurdu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:26 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Güncel
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