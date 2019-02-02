Rusya da Anlaşmayı Askıya Aldı
9 dakika önce
ABD'nin ardından Rusya da INF Anlaşmasını askıya aldığını açıkladı.
ABD'nin ardından Rusya da INF Anlaşmasını askıya aldığını açıkladı. ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasını (INF) askıya aldıklarını duyurmasının ardından Rusya da INF Anlaşması'nı askıya aldığını duyurdu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:26 Kaynak: İHA
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