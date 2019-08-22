Son Dakika Haberleri: Rusya'da apartmanda yangın: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Dünya Haber

Rusya'da apartmanda yangın: 2 ölü, 1 yaralı

2 saat önce

Rusya'da bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

Rusya'da apartmanda yangın: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Rusya'da bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.

Yangın, Saratov şehrindeki Volskaya Caddesi'ndeki bir apartmanda çıktı. Yangında, 2 kişi hayatını kaybederken; 1 kişi yaralandı. Rusya Acil Durum Bakanlığı, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatırken; yangına müdahalede 77 itfaiye personelinin, 23 itfaiye aracının kullanıldığı bildirildi.


İtfaiye, Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Geçen yıl Yunanistan'daki yangına yardım etmek isteyen Pakdemirli: 6 uçağın 3'ünün motoru yok
Terörist ilan edilerek darp edilen adam, kahraman çıktı İngilizler Türkiye'den Avrupa'ya giden göçmenlerin sayısının 3'e katlandığını yazdı Türk Hava Hakkı Platformu havası en temiz olan ilin Ardahan olduğunu açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 11:52:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'da apartmanda yangın: 2 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]