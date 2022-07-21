Rusya'da apartmanda yangın: 400 kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Rusya'da apartmanda yangın: 400 kişi tahliye edildi

21.07.2022 09:44
Rusya'da apartmanda yangın: 400 kişi tahliye edildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da dün gece bir apartmanın çatısında çıkan yangın nedeniyle 400 kişi tahliye edildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da dün gece bir apartmanın çatısında çıkan yangın nedeniyle 400 kişi tahliye edildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da dün gece bir apartmanda yangın çıktı. Rusya Acil Durum Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şehir merkezinin güneybatısındaki büyük bir cadde olan Leninsky Prospekt'teki 9 katlı binada çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 400 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Görgü tanıkları, yangının binanın çatısında başladığını ve tek tek dairelere sıçradığını söyledi.

Yetkililer yangının bin metrekarelik alana yayıldığını ifade ederken, yaklaşık 150 itfaiyeci ve helikopter ile yangına müdahale edildiği öğrenildi. Rusya Ulaştırma Bakanlığı ise yangın nedeniyle şehirdeki ulaşımda aksamalar meydana geldiğini duyurdu.

Yangının yaklaşık 3 saat sonra söndürüldüğü öğrenilirken, yetkililer yangının nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Moskova, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'da apartmanda yangın: 400 kişi tahliye edildi - Son Dakika

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