Son Dakika Haberleri: Rusya'da apartmanda yangın sonrası patlama: 2 yaralı
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Rusya'da apartmanda yangın sonrası patlama: 2 yaralı

6 saat önce

Rusya'da bir apartmanda çıkan yangında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Rusya'da apartmanda yangın sonrası patlama: 2 yaralı, System.String[]

Rusya'da bir apartmanda çıkan yangında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle apartman içerisindeki bazı duvarların yıkıldığı belirtildi.

Rusya'da 7 katlı apartmanda çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile birlikte yaklaşık 50 kişinin tahliye edildiği, 17'sinin ise itfaiye merdiveniyle kurtarıldığı açıklandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Patlama sebebiyle, apartman içerisindeki bazı duvarların yıkıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yangına ilişkin görüntüler

-Yükselen alevlerin görüntüleri


Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:56 Kaynak: DHA
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