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Rusya'da apartmanda yangın sonrası patlama 2 yaralı
6 saat önce
Rusya'da apartmanda yangın sonrası patlama 2 yaralıRusya, (DHA)- Rusya'da bir apartmanda çıkan yangında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:52 Kaynak: DHA
Rusya'da apartmanda yangın sonrası patlama 2 yaralı
Rusya, (DHA)- Rusya'da bir apartmanda çıkan yangında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle apartman içerisindeki bazı duvarların yıkıldığı belirtildi.
Rusya'da 7 katlı apartmanda çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile birlikte yaklaşık 50 kişinin tahliye edildiği, 17'sinin ise itfaiye merdiveniyle kurtarıldığı açıklandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Patlama sebebiyle, apartman içerisindeki bazı duvarların yıkıldığı bilgisi de paylaşıldı.
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