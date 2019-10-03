Rusya'da Apple'a tazminat davası: 'Eşcinsel olmama neden oldu'
28 dakika önce
Amerikan teknoloji devi Apple'e Rusya'dan hiç beklenmedik bir dava açıldı. D. Razumilov isimli bir Rus, iPhone'un kendisini eşcinsel olmasına sebep olduğunu iddia ederek Apple şirketine tazminat davası açtı
Amerikan teknoloji devi Apple'e Rusya'da ilginç bir şikayetle dava açıldı. D. Razumilov isimli bir Rus, iPhone'un kendisinin eşcinsel olmasına sebep olduğunu iddia ederek Apple şirketine tazminat davası açtı.
Razumilov Moskova savcılığına ilettiği şikayetinde, iPhone'una indirdiği kripto para uygulaması üzerinde "69 GayCoin" adlı bir kullanıcının kendisine kripto para gönderdiğini söyledi. Kripto paranın kendisine "Denemeden yargılama" notuyla geldiğini ifade eden Razumilov, "Daha sonra tanıştığım bu kişi ile eşcinsel ilişkilere kapıldım" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:46
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