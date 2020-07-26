Rusya'da araçlar kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Rusya'da araçlar kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı
Rusya'da hızla giden iki araç kafa kafaya çarpışınca kazaya başka arabalar da karıştı.
Rusya'da hızla giden iki araç kafa kafaya çarpışınca kazaya başka arabalar da karıştı. Feci kazada 5 kişi öldü, 6 kişi ağır yaralandı.
Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Kasavyurt şehrinde bir otomobil hızla ilerlerken sağdan başka bir yola hızla girdi. Bu sırada karşı yönden gelen başka bir otomobil yine hızla ilerledi. Aşırı hız nedeniyle birbirini göremeyen sürücülerin kullandığı araçlar kafa kafaya çarpıştı. Bu araçların arkasından gelen diğer araçlar da hızla çarpışan araçların arasına daldı. İki araç arasında yaşanan trafik kazasına 3 ayrı otomobil daha karışınca toplam 5 araç birbirine girdi. Ralli kazalarını andıran bu feci kazadan sonra olay yerine kurtarma ekipleri ve ambulans ekipleri gönderilirken, bir aracın içinde sıkışan 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Araçtan çıkarılan yaralı 6 kişi ise çeşitli hastanelere kaldırılırken, bu kişilerin de durumlarının ağır olduğu öğrenildi. - MOSKOVA
Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 09:36
Kaynak: İHA
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