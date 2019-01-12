Son Dakika Haberleri: Rusya'da Araçların Arasına Sıkışan Kamyon Devrildi

Rusya'da Araçların Arasına Sıkışan Kamyon Devrildi

1 saat önce

- Rusya'da araçların arasına sıkışan kamyon devrildiMOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da otoyolda ilerleyen kamyon, otomobil ile minibüs arasında sıkışınca devrildi.

- Rusya'da araçların arasına sıkışan kamyon devrildi

MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da otoyolda ilerleyen kamyon, otomobil ile minibüs arasında sıkışınca devrildi.
Rusya'nın başkenti Moskova'nın Begovaya çevre yolunda ilerleyen bir kamyon sola manevra yapınca soldan gelen minibüs ile önündeki otomobilin arasında kaldı. Kamyonun minibüse temas etmesiyle birlikte kamyon sürücüsü aracın hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine kamyon, yağışında etkisiyle yol ortasında yan yatarak yolda sürüklendi. Kamyonun devrilmesiyle birlikte yolda ilerleyen diğer araçlar kazaya karışmamak için yoğun çaba sarf etti. Yaşanan kazada sadece kamyon zarar görürken, kamyon şoförü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın görüntüleri ise araçların arkasında ilerleyen başka bir aracın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:43 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Güncel
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