Rusya'da "Armiya-2020" Forumu başladı - Son Dakika

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da foruma 90'dan fazla ülkeden temsilcilerin katıldığını belirtti. 29 Ağustos'a kadar devam edecek forum kapsamında, 6. Uluslararası Ordu Oyunları-2020 de düzenleniyor.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 16:15

Kaynak: AA

Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi

En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi