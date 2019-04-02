Rusya'da Askeri Akademide Patlama: 3 Yaralı
21 dakika önce
Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki bir askeri akademide meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Rusya
'nın St. Petersburg
şehrindeki bir askeri akademide meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, St. Petersburg şehrindeki Mojayskiy Askeri Uzay Akademisinin idari binasında patlama meydana geldiği kaydedildi.
Patlamada, 3 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:28 Kaynak: AA
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