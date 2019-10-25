Son Dakika Haberleri: Rusya'da askeri birlikte çatışma: 7 ölü
Son Dakika Güncel Rusya'da askeri birlikte çatışma: 7 ölü

Rusya'da askeri birlikte çatışma: 7 ölü

11 dakika önce

Rusya'da bir askeri birlikte nöbet değişimi sırasında cinnet geçiren asker çevreye ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da askeri birlikte çatışma: 7 ölü, System.String[]

Rusya'da bir askeri birlikte nöbet değişimi sırasında cinnet geçiren asker çevreye ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'ya bağlı Transbaykal dağlık bölgesinde bulunan Gorny kasabasında bulunan bir askeri birlikte askerlerin nöbet değişimi sırasında bir asker cinnet geçirerek çevreye ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Kapıda nöbet sırasını diğer asker arkadaşlarına devrederken çevreye ateş açan askerin yakalandığı açıklanırken Rusya İçişleri Bakanlığı yaşanan olayda ölenler arasında askerlerin ve askeri birlik önünden geçen sivillerinde bulunduğunu açıkladı. Yaşanan olayda 3 kişinin de yaralandığı öğrenilirken ölü sayısının artabileceği olayla ilgili soruşturma başlatıldığı askeri birlikte ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde vatandaşlara seslendi
Rusya'da bir asker, 8 silah arkadaşını öldürdü Son dakika: Trump yine tehdit etti: Türkiye, Kürtlere ateş açarsa geniş çaplı yaptırımlar uygularım Athena Gökhan, 29 Ekim kutlamaları için İmamoğlu ve Yavaş ile anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 16:26:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'da askeri birlikte çatışma: 7 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]