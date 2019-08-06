Rusya'da askeri birlikte meydana gelen patlama
1 saat önce
Rusya'nın Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde dün meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:43 Kaynak: AA
'nın Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde dün meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Krasnoyarsk
bölgesindeki Açinsk şehrinde dün meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
Silah yükleme işlemleri esnasında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde dün patlama olmuştu.
Olay yerinin etrafındaki yerleşim birimlerinden binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.
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