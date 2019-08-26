Son Dakika Haberleri: Rusya'da askeri birlikteki patlama sonrası nükleer sızıntı tespit edildi
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Rusya'da askeri birlikteki patlama sonrası nükleer sızıntı tespit edildi

19 dakika önce

Rusya'da askeri birlikte ay başında yaşanan patlamanın ardından bölgede nükleer sızıntı tespit edildi.

Rusya'da askeri birlikteki patlama sonrası nükleer sızıntı tespit edildi, System.String[]

Rusya'da askeri birlikte ay başında yaşanan patlamanın ardından bölgede nükleer sızıntı tespit edildi.

Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:00 
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