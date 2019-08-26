Rusya'da askeri birlikteki patlama sonrası nükleer sızıntı tespit edildi
19 dakika önce
Rusya'da askeri birlikte ay başında yaşanan patlamanın ardından bölgede nükleer sızıntı tespit edildi.
Rusya'da askeri birlikte ay başında yaşanan patlamanın ardından bölgede nükleer sızıntı tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:00
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