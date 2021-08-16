Rusya'da askeri mahkeme, 4 Kırım Tatar Türkü'ne hapis cezası verdi - Son Dakika

Söz konusu 4 kişi 2019'da Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da terör suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Mahkemenin kararına göre Ruslan Mesutov 18, Lenur Halilov 18, Eldar Kantimirov 12 ve Ruslan Nagayev 13 sene hapis cezasına çarptırıldı.

Kırım Dayanışması Platformundan yapılan açıklamada, mahkemenin, 4 kişiyi terör suçlamasıyla yargıladığı kaydedildi.

Rusya 'nın Rostov-na-Donu kentindeki askeri mahkeme, 4 Kırım Tatar Türkü'nü terör suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırdı.

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