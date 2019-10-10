Son Dakika Haberleri: Rusya'da askeri nakliye uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı
Son Dakika Güncel Rusya'da askeri nakliye uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı

Rusya'da askeri nakliye uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı

19 dakika önce

Rusya'da An-12 tipi askeri nakliye uçağı, gövdesi üzerine acil iniş yaptı.

Rusya'da askeri nakliye uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı, System.String[]

Rusya'da An-12 tipi askeri nakliye uçağı, gövdesi üzerine acil iniş yaptı. İnişten hemen sonra yangın çıkan uçakta, 20 kişinin bulunduğu ve kimsenin zarar görmediği açıklandı.

An-12 tipi askeri nakliye uçağı, Rusya'nın Yekaterinburg kentindeki Kotslovo Havaalanı'na acil iniş yaptı. Yapılan inceleme sonrası, uçağın iniş takımlarındaki arıza nedeniyle gövdesi üzerine indiği, uçaktaki 20 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan haberde, Merkez Askeri Bölge (CVO), uçağın acil iniş yapmasına ilişkin özel bir komisyon kurduğu ve bu komisyonun inceleme yapacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-İniş sonrası çıkan ufak çaplı yangın

-Uçağın görüntüleri

-Havaalanından görüntüler


Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:28 Kaynak: DHA
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