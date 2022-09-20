Tasarıya göre, düşman ordusuna gönüllü teslim olan askerlere 10 yıl, savaş zamanı yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek. Seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Kaynak: AA

Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya'da seferberlikten kaçmanın cezası artırıldı - Son Dakika

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