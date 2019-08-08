Son Dakika Haberleri: Rusya'da askeri üste patlama: 2 ölü, 15 yaralı
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Rusya'da askeri üste patlama: 2 ölü, 15 yaralı

1 saat önce

Rusya'da askeri bir üste patlama meydana geldi.

Rusya'da askeri üste patlama: 2 ölü, 15 yaralı, System.String[]
Rusya'da askeri bir üste patlama meydana geldi. Patlama ve ardından çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Rus medyası, Rusya'nın Arhangelsk bölgesinde yer alan Severodvinsk şehrindeki bir askeri üste patlama meydana geldiğini ve ardında yangın çıktığını duyurdu. Yangının üste bulunan bir gemide çıktığı, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Patlamanın, mühimmat test ve çalışmalarının yapıldığı sırada meydana geldiği belirtiliyor.


Arhangelsk, Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:33 Kaynak: DHA
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