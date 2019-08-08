Rusya'da askeri üste patlama: 2 ölü, 15 yaralı
1 saat önce
Rusya'da askeri bir üste patlama meydana geldi.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:33 Kaynak: DHA
'da askeri bir üste patlama meydana geldi. Patlama ve ardından çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Rus medyası, Rusya'nın Arhangelsk
bölgesinde yer alan Severodvinsk şehrindeki bir askeri üste patlama meydana geldiğini ve ardında yangın çıktığını duyurdu. Yangının üste bulunan bir gemide çıktığı, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Patlamanın, mühimmat test ve çalışmalarının yapıldığı sırada meydana geldiği belirtiliyor.
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