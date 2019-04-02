Rusya'da Askeri Uzay Akademisinde Patlama
31 dakika önce
St. Petersburg kentinde bulunan Mojayskiy Askeri Uzay Akademisi'nde patlama meydana geldi.
St. Petersburg
kentinde bulunan Mojayskiy Askeri Uzay Akademisi'nde patlama meydana geldi.
Ria Novosti ajansı, bölgenin askeri yetkilisine dayandırarak verdiği haberinde, patlamada 4 kişinin yaralandığını duyurdu.
Olay sonucunda merdivenin çöktüğü ve üçüncü katta 15 kişinin mahsur kaldığı açıklandı. - Kaçmaz
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:50 Kaynak: DHA
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