Rusya'da askerin fırlattığı roket geri dönüp askerlerin arasına düştü - Son Dakika
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Rusya'da askerin fırlattığı roket geri dönüp askerlerin arasına düştü

6 saat önce

Rusya'da bir askeri grup arasında yapılan tatbikatta helikoptere fırlatılan roket geri dönünce 3'ü ağır olmak üzere 5 asker yaralandı.

Rusya'da askerin fırlattığı roket geri dönüp askerlerin arasına düştü, System.String[]

Rusya'da bir askeri grup arasında yapılan tatbikatta helikoptere fırlatılan roket geri dönünce 3'ü ağır olmak üzere 5 asker yaralandı.


Olay, Rusya'nın Murmansk Bölgesi'ndeki Pechenga askeri eğitim sahasında yaşandı. Rus basınının askeri yetkililerin ifadelerine dayandırarak yaptığı haberde, eğitim sahasında bir asker grubu tatbikata başladı. Havadaki helikopterin simule edildiği tatbikatta askerlerden biri, senaryoya göre roketi havadaki helikoptere fırlattı. Omuzdan fırlatılan roket askerlerin arasına düşüp parçalandı. Kazada 5 asker yaralanırken, 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Roketi fırlatan askerin elinin tamamen parçalandığı diğer askerlerin vücutlarında patlamaya bağlı olarak şarapnel parçalarının bulunduğu açıklandı.


Yaralı askerler, Severomorsk'taki bir hastanede tedavi altına alınırken yaşanan olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu. - MOSKOVA

Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:04 Kaynak: İHA
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