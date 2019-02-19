Rusya'da Askerlere 'Sosyal Medya' Yasağı
35 dakika önce
Rus medyası, Rusya parlamentosu alt kanadı Duma'nın, askerlerin görevleri sırasında internet bağlantılı cihaz taşımasını ve sosyal medyada paylaşım yapmasını yasaklayan yasa tasarını kabul ettiğini duyurdu.
Rus medyası, Rusya parlamentosu alt kanadı Duma'nın, askerlerin görevleri sırasında internet bağlantılı cihaz taşımasını ve sosyal medyada paylaşım yapmasını yasaklayan yasa tasarını kabul ettiğini duyurdu.
Ordu personelinin yabancı istihbarat servisleri tarafından takip edilebilme ihtimalleri nedeni ile riski ortadan kaldırmak için alındığı belirtilen yasak, profesyonel askerleri ve geçici süreli görevdeki askerleri kapsıyor.
Karar kapsamında askerler, bulundukları yer ve görevlerine dair görsel ya da metin paylaşımı yapamayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:14 Kaynak: DHA
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