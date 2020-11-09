Rusya'da askerleri vuran saldırgan yakalandı - Son Dakika

Rusya'da askerleri vuran saldırgan yakalandı
09.11.2020 16:29
Rusya'da sabah saatlerinde askeri üste düzenlediği saldırıda 3 Rus askerini öldüren saldırgan Anton Makarov, yakalandı.
Rusya'da sabah saatlerinde askeri üste düzenlediği saldırıda 3 Rus askerini öldüren saldırgan Anton Makarov, yakalandı.
Rusya'nın Voronej kentinde yer alan askeri üs içinde barikat kuran bir asker, gizlice bir subaydan aldığı silahla çevredeki askerlere ateş açtı. Saldırı sonucu 1'i binbaşı, 1'i onbaşı ve 1'i er olmak 3 asker hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan 20 yaşındaki Anton Makarov, yürütülen operasyon sonucu yakalandı. Kırsal bir alanda gizlenirken yakalanan saldırganın, gözaltı merkezinde ifadesinin alınacağı duyuruldu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken askerin saldırıda kullandığı silahın da bulunduğu açıklandı. - MOSKOVA
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