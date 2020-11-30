Rusya'da Azerbaycan'a destek veren Tatar gazeteciye soruşturma - Son Dakika

Rusya'nın Tataristan bölgesinde yayın yapan "Türk Görüşü" gazetesinde Azerbaycan'a destek veren bir habere imza atan Nail Nabiullin hakkında soruşturma başlatıldı.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlara başta Türkiye olmak üzere dünyadaki tüm Türk toplulukları doğrudan destek vermişti. Rusya'ya bağlı Tataristan'da yayın yapan "Türk Görüşü" gazetesini çıkaran Tatar gazeteci Nail Nabiullin de, Tatarların Azerbaycan halkına desteğini göstermek için "Azerbaycan Bizim, Yürekler Sizinle" başlığı ile gazeteye manşet attı. Gazetecinin manşeti Tataristan'da ses getirirken, başkent Kazan'daki başsavcılık gazeteci ile iletişime geçerek hakkında soruşturma açıldığını bildirdi. Başsavcılık, gazetecinin olayla ilgili birkaç kez savunmasını aldı.

MAHKEME MASRAFLARI ARTTI, EŞYALARINI SATILIĞA ÇIKARDI

Hakkında başlatılan soruşturmanın ardından ekonomik olarak zor günler geçiren Tatar gazeteci, bir avukatla görüşerek destek istedi. Avukat tarafından savunulan gazeteci, daha mahkeme başlamadan ödeme yapmaya başladı. Tataristan Kültür Bakanlığı önünde de tek kişilik protesto gösterisi yapan gazeteci, hem soruşturmayı eleştirdi hem de duruma tepkisiz kalan Tataristan Yazarlar Birliği'ni protesto etti. Gerekli desteği göremeyen gazeteci, mahkeme masrafları için Türk dünyasına hizmet eden kişilere verilen Kültigin Madalyası'nı ve mesleğini yaparken kullandığı fotoğraf makinesini satılığa çıkardı.

ÖDÜL VE FOTOĞRAF MAKİNESİNE DEĞER BİÇMEDİ

Sosyal medya hesabından durumu anlatan Nabiullin, yaşanılan süreçle ilgili takipçilerine bilgiler aktararak, "Benim için değerli bir ödül olan Kültigin Madalyası'nı satıyorum. Avukat masrafları için destek toplamaya karar verdim ama çok az destek toplayabildim. Belki birileri ödülümü satın almak ister. Avukatın bir duruşma ücreti 262 dolar. Belki 2-3 duruşmaya katılacak. Kazan mahkemesi aleyhte karar vermezse yüksek mahkemeye gideceğiz. Bu durumda da 650 dolara ihtiyaç olacak" dedi.

Hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili Tatar basınına açıklamalar yapan gazeteci Nabiullin, "28 Ekim tarihinde çıkarılan gazetede Tatarların Azerbaycan halkına desteğini ifade etmek için, 'Azerbaycan Bizim, Yürekler Sizinle' başlıklı manşet kullandık. Bunun ardından benim hakkımda savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Bizim hakkımızda uyarı kararı verilirken, soruşturmanın devam ettirilmesi yönünde karar verildi. Bu karardan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağız. Öte yandan Rusya Anayasası'nın 29. maddesine göre herkesin ifade özgürlüğü garanti altına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)