Rusya'da balıkçı teknesinde yangın - Son Dakika
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Rusya'da balıkçı teknesinde yangın

7 saat önce

Rusya'nın Ohotsk Denizi'nde bir balıkçı teknesinde meydana gelen patlama sonucunda yangın çıktı.

Rusya'da balıkçı teknesinde yangın, System.String[]

Rusya'nın Ohotsk Denizi'nde bir balıkçı teknesinde meydana gelen patlama sonucunda yangın çıktı.


Büyük Okyanusun uzantısı ve Rusya'nın iç denizi Ohotsk Denizi'nde Enigma Astralis isimli büyük bir balıkçı teknesinde patlama meydana gelmesinin ardından büyük bir yangın çıktı. Patlamayla birlikte teknenin kaptanının telsizle yardım talebinde bulunmasının ardından olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, teknede bulunan 47 mürettebatı başka botlar aracılığıyla tahliye etti. Çıkan yangında teknenin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Söndürülemeyen yangına müdahaleler devam ederken, yetkililer yanan teknenin çekilmesi için de patlama noktasına römorkörlerin gönderildiğini bildirdi. Yangının nedeninin teknenin makine dairesinde meydana gelen bir patlama olduğu belirtildi. - MOSKOVA

Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:25 Kaynak: İHA
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