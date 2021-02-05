Rusya'da balkondan bakan kişi 5 aylık bebeğin üzerine düştü: 2 ölü

Rusya Soruşturma Komitesi olay anına ait görüntüleri kamuoyu ile paylaşırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Rusya 'nın Voronej kentinde bir anne bebeği ile yolda yürüdüğü sırada evinin balkonunda bakan bir kişi 7'inci kattan bebeğin üzerine düştü. 5 aylık bebek, adamın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

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