Rusya'da bankaya giren şüphelinin gözaltına alınma anları paylaşıldı - Son Dakika

Rusya'da bankaya giren şüphelinin gözaltına alınma anları paylaşıldı

Rusya, (DHA)- Rusya'nın başkenti Moskova'da dün meydana gelen banka soygunu girişimi ve rehine krizine ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, Rusya Federasyonu Ulusal Muhafızları'nın bankaya operasyon düzenleyip, şüpheliyi gözaltına alma anları yer aldı.

Başken Moskova'da dün bir banka şubesine 'kurye' kılığında giren şüpheli, burada en az 5 kişiyi rehin aldı. Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, bankanın bulunduğu noktayı kordon altına alarak, çevre yolları trafiğe kapatıp, operasyon hazırlığına başladı. Şüpheli, elinde sarı bir çanta taşıyan şüpheli, içinde patlayıcı olduğunu belirterek, bankayı havaya uçurmakla tehdit etti.

'GÖZALTINA ALINMA ANLARI ANBEAN KAYDEDİLDİ'

Bankaya düzenlenen operasyonda, güvenlik güçleri içeriye girerek şüpheliyi yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şubenin bazı camları ve eşyaları zarar gördü. operasyon anı, saniye saniye görüntülendi.

'ÇANTADAKİ PATLAYICILAR SAHTE ÇIKTI'

Rus medyası, bankaya giren şüphelinin çantasındaki patlayıcının sahte olduğunu duyurdu. 34 yaşında olan şüphelinin adının Alexei olduğu bilgisi paylaşıldı. Polis tarafından sorgulanan Alexei'nin, suçunu itiraf ettiği; bankadaki insanları rehin alma sebebinin ise 'gerçeği bulmak' olduğunu söylediği belirtildi.