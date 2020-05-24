Rusya?da bankaya giren şüphelinin gözaltına alınma anları paylaşıldı - Son Dakika

Rusya?da bankaya giren şüphelinin gözaltına alınma anları paylaşıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da dün meydana gelen banka soygunu girişimi ve rehine krizine ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.

Rusya?da bankaya giren şüphelinin gözaltına alınma anları paylaşıldı, System.String[]

Rusya'nın başkenti Moskova'da dün meydana gelen banka soygunu girişimi ve rehine krizine ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, Rusya Federasyonu Ulusal Muhafızları'nın bankaya operasyon düzenleyip, şüpheliyi gözaltına alma anları yer aldı.

Başken Moskova'da dün bir banka şubesine 'kurye' kılığında giren şüpheli, burada en az 5 kişiyi rehin aldı. Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, bankanın bulunduğu noktayı kordon altına alarak, çevre yolları trafiğe kapatıp, operasyon hazırlığına başladı. Şüpheli, elinde sarı bir çanta taşıyan şüpheli, içinde patlayıcı olduğunu belirterek, bankayı havaya uçurmakla tehdit etti.

'GÖZALTINA ALINMA ANLARI ANBEAN KAYDEDİLDİ?

Bankaya düzenlenen operasyonda, güvenlik güçleri içeriye girerek şüpheliyi yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şubenin bazı camları ve eşyaları zarar gördü. operasyon anı, saniye saniye görüntülendi.

'ÇANTADAKİ PATLAYICILAR SAHTE ÇIKTI?

Rus medyası, bankaya giren şüphelinin çantasındaki patlayıcının sahte olduğunu duyurdu. 34 yaşında olan şüphelinin adının Alexei olduğu bilgisi paylaşıldı. Polis tarafından sorgulanan Alexei'nin, suçunu itiraf ettiği; bankadaki insanları rehin alma sebebinin ise 'gerçeği bulmak' olduğunu söylediği belirtildi.


Moskova, Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 01:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Rusya?da bankaya giren şüphelinin gözaltına alınma anları paylaşıldı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Amerikalılar sahilleri doldurdu Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde "Uzun ince bir yoldayım" yoldayım türküsü çalındı Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti         
18:27
Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum         
18:07
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var ama sayıyı azalttık Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var ama sayıyı azalttık         
18:03
Sivas'ta korkuluğa sıkışan güvercin, kedinin tepki vermesi sayesinde kurtarıldı Sivas'ta korkuluğa sıkışan güvercin, kedinin tepki vermesi sayesinde kurtarıldı         
17:57
Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor         
17:20
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı         
17:18
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti         
17:18
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşıyor ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşıyor         
17:15
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu         
17:14
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi         
17:10
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı         
17:01
Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır         
16:55
"Tutkunlar Çetesi"nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı         
16:45
Avcılar sahilden yine Uludağ manzarası izlendi Avcılar sahilden yine Uludağ manzarası izlendi         
16:12
Siber zorbalığa uğrayanJapon güreşçi ve Netflix yıldızı Hana Kimura hayatını kaybetti Siber zorbalığa uğrayanJapon güreşçi ve Netflix yıldızı Hana Kimura hayatını kaybetti         
15:43
Ekmek almaya çıkan yaşlı adam, polis kovalamacasının ortasında kaldı Ekmek almaya çıkan yaşlı adam, polis kovalamacasının ortasında kaldı         
15:39
Bursa'da evinden uzaklaşan 1,5 yaşındaki çocuk jandarma sayesinde ailesine kavuştu Bursa'da evinden uzaklaşan 1,5 yaşındaki çocuk jandarma sayesinde ailesine kavuştu         
15:33
Acun Ilıcalı, Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata gönderdi Acun Ilıcalı, Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata gönderdi         
15:26
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı         
15:23
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı         
15:12
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Tepkiler üzerine açıklama yapan operatörler birbirlerini suçladı GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Tepkiler üzerine açıklama yapan operatörler birbirlerini suçladı         
15:04
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti         
15:01
Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu         
14:57
3 buçuk aylık hamile olan Sinem Kobal, bayram pozuyla beğeni rekoru kırdı 3 buçuk aylık hamile olan Sinem Kobal, bayram pozuyla beğeni rekoru kırdı         
14:41
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü         
14:36
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi         
14:33
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu         
14:12
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil         
14:12
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir         
13:53
Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum         
13:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2020 19:48:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya?da bankaya giren şüphelinin gözaltına alınma anları paylaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]