Son Dakika Haberleri: Rusya'da baraj çöktü: 11 ölü
Son Dakika Güncel Rusya'da baraj çöktü: 11 ölü

Rusya'da baraj çöktü: 11 ölü

1 saat önce

Rusya'nın Sibirya bölgesinde altın madenine ait bir barajın çökmesi sonucu 11 madenci hayatını kaybetti.

Rusya'da baraj çöktü: 11 ölü, System.String[]

Rusya'nın Sibirya bölgesinde altın madenine ait bir barajın çökmesi sonucu 11 madenci hayatını kaybetti.

Rusya'nın Krasnoyarsk şehrinin güneyinde bir barajın çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralanan 14 işçinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. 10'dan fazla işçinin kayıp olduğu belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Şiddetli yağışların altın madenine ait barajın çökmesine neden olabileceği belirtildi. İşçilerin yaşadığı birkaç kabinin sular altında kaldığı aktarıldı.

(İHA)

Sibirya, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:55 Kaynak: İHA
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Rusya'da altın madenine ait baraj çöktü: 11 ölü, 14 yaralı
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