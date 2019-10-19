Rusya'da baraj çöktü: 13 ölü
2 saat önce
Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde barajın çökmesi nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:14 Kaynak: AA
Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde barajın çökmesi nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuraginskiy şehrinde Seyba nehri üzerinde barajın çökmesi sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, 15 kişinin kaybolduğu, arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
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