Rusya'da baraj çöktü: 13 ölü

Rusya'da Seyba Nehri üzerindeki bir barajın çökmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Krasnoyarsk Bölgesinde yer alan Seyba Nehri üzerindeki bir barajın çökmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Suların bölgede faaliyet gösteren bir madende çalışan işçilerin kaldığı 2 yatakhaneyi bastığı bildirildi. Çöken baraj sonucu bölgeye acil durum ekipleri ve polis gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.