Son Dakika Haberleri: Rusya'da baraj çöktü: 13 ölü, 15 kişi kayıp
Son Dakika Dünya Rusya'da baraj çöktü: 13 ölü, 15 kişi kayıp

Rusya'da baraj çöktü: 13 ölü, 15 kişi kayıp

55 dakika önce

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde barajın çökmesi nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da baraj çöktü: 13 ölü, 15 kişi kayıp, System.String[]

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde barajın çökmesi nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti.


Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuraginskiy şehrinde Seyba nehri üzerinde barajın çökmesi sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:03 
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