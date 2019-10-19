Son Dakika Haberleri: Rusya'da baraj çöktü: 15 ölü
Son Dakika Güncel Rusya'da baraj çöktü: 15 ölü

Rusya'da baraj çöktü: 15 ölü

1 saat önce

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde barajın çökmesi nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da baraj çöktü: 15 ölü, System.String[]

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde barajın çökmesi nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuraginskiy şehrinde Seyba nehri üzerinde barajın çökmesi sonucu 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 13 kişinin kaybolduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:04 Kaynak: AA
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