Rusya'da barajın çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı

Rusya Soruşturma Komitesi yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Kuraginskiy şehrinde Seyba nehri üzerindeki barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 17'e çıktı. Olayda 3 kişi de kayboldu.

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