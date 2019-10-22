Rusya'da barajın çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı
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Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde barajın çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:12 Kaynak: AA
Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde barajın çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'e yükseldi.
Rusya Soruşturma Komitesi yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Kuraginskiy şehrinde Seyba nehri üzerindeki barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 17'e çıktı. Olayda 3 kişi de kayboldu.
Hafta sonu barajın çökmesi sonucu 15 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı ve 13 kişinin kaybolduğu açıklanmıştı.
Soruşturma Komitesi, barajın mevzuata uygun inşa edilmediğini açıklamıştı.
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