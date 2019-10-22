Son Dakika Haberleri: Rusya'da barajın çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı
Son Dakika Güncel Rusya'da barajın çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı

Rusya'da barajın çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı

17 dakika önce

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde barajın çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'e yükseldi.

Rusya'da barajın çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı, System.String[]

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde barajın çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'e yükseldi.

Rusya Soruşturma Komitesi yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Kuraginskiy şehrinde Seyba nehri üzerindeki barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 17'e çıktı. Olayda 3 kişi de kayboldu.

Hafta sonu barajın çökmesi sonucu 15 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı ve 13 kişinin kaybolduğu açıklanmıştı.

Soruşturma Komitesi, barajın mevzuata uygun inşa edilmediğini açıklamıştı.

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:12 Kaynak: AA
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