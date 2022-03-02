Rusya'da barış isteyenlerin protesto eylemleri 7'nci günde devam etti - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'da barış isteyenlerin protesto eylemleri 7'nci günde devam etti

02.03.2022 23:49
Rusya'da barış isteyenlerin protesto eylemleri 7'nci günde devam etti

Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için yedinci gününde devam eden protesto eylemlerine yüzlerce kişi katılırken 700'den fazla kişi gözaltına alındı.

Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için yedinci gününde devam eden protesto eylemlerine yüzlerce kişi katılırken 700'den fazla kişi gözaltına alındı.

Başta başkent Moskova ve St. Petersburg olmak üzere çeşitli kentlerde Rusya-Ukrayna savaşına karşı izinsiz protesto eylemleri düzenlendi.

Eylem öncesi Moskova merkezindeki cadde ve meydanlarında sıkı güvenlik önlemleri alan polis, barikatlar kurdu.

Girişi kapatılan Kızıl Meydanı yakınlarında toplanan kalabalık, Rus hükümetinden Ukrayna'daki savaşı durdurması ve barışı sağlaması talebinde bulundu.

St. Petersburg'daki Nevskiy Caddesi'ne çıkan yüzlerce kişi de savaş karşıtı pankartlar açarak "Savaşa karşıyız" sloganı attı.

Moskova ve St. Petersburg'un yanı sıra, Rusya'nın 32 kentinde düzenlenen izinsiz protesto eylemlerinde 700'den fazla kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Ülke genelinde 24 Şubat'tan bu yana düzenlenen eylemlerde 7 bin 500'ün üzerinde kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Rusya'da barış isteyenlerin protesto eylemleri 7'nci günde devam etti
Rusya'da barış isteyenlerin protesto eylemleri 7'nci günde devam etti
Rusya'da barış isteyenlerin protesto eylemleri 7'nci günde devam etti
Rusya'da barış isteyenlerin protesto eylemleri 7'nci günde devam etti

YORUMLAR
500
Son dakika! ST. PETERSBURG - Rusya'da savaş karşıtı göstericiler gözaltına alındı Son dakika! ST. PETERSBURG - Rusya'da savaş karşıtı göstericiler gözaltına alındı İSTANBUL ? BEYOĞLU'NDA RUSYA PROTESTOSU İSTANBUL ? BEYOĞLU'NDA RUSYA PROTESTOSU

Petersburg, Protesto, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'da barış isteyenlerin protesto eylemleri 7'nci günde devam etti - Son Dakika


Son Dakika
23:53 Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uyguladı, Rusya'dan bu adıma yanıt geldi: Tutumunu takdir ediyoruz
23:47 Kocası başka kadını hamile bırakmasın diye kısırlaştırmaya ikna etti, sözleri de bomba
23:44 Maça damga vurdu! 11 kurtarış yaptı, galibiyeti Kiev'de bulunan abisine ve ablasına armağan etti
23:14 Rusya ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonunun yakınını vurdu
23:11 Meteoroloji kar yağışına karşı uyardı! 63 ilimizde sarı kodlu alarm verildi
22:39 Beşiktaş Türkiye Kupası'ndan elendi, Kayserispor yarı finale yükseldi
22:28 5 il kara teslim oldu! Eğitime 1 gün ara verildi
22:25 Yola çıkanlar dikkat! Kar yağışı nedeniyle Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kapandı
22:20 1 sene daha oynayacak! Burak Yılmaz'ın futbolu bırakacağı takım belli oldu
22:15 Bu gece yarısı yapılacak zam öncesi akaryakıt istasyonları doldu taştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 00:01:26. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'da barış isteyenlerin protesto eylemleri 7'nci günde devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement