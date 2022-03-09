Rusya'da bekletilen ve 6 bin 99 ton ayçiçek yağı taşıyan gemiler 15 Mart'ta Türkiye'de - Son Dakika
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Rusya'da bekletilen ve 6 bin 99 ton ayçiçek yağı taşıyan gemiler 15 Mart'ta Türkiye'de

09.03.2022 18:42
Rusya'da bekletilen ve 6 bin 99 ton ayçiçek yağı taşıyan gemiler 15 Mart'ta Türkiye'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'da bekleyen ve 6 bin 99 ton ayçiçek yağı taşıyan gemilerin 15 Mart'ta Mersin'de olacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'da bekleyen ve 6 bin 99 ton ayçiçek yağı taşıyan gemilerin 15 Mart'ta Mersin'de olacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'da bekleyen ayçiçek yağı yüklü olan gemilerin 15 Mart'ta Türkiye'de olacağını duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır."

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

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Rusya'da bekletilen ve 6 bin 99 ton ayçiçek yağı taşıyan gemiler 15 Mart'ta Türkiye'de Rusya'da bekletilen ve 6 bin 99 ton ayçiçek yağı taşıyan gemiler 15 Mart'ta Türkiye'de Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'da bir süredir bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü geminin seyir halinde olduğunu ve 15 Mart'ta Mersin'e... Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'da bir süredir bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü geminin seyir halinde olduğunu ve 15 Mart'ta Mersin'e... Genel Müdürlükten 'ayçiçek yağı' açıklaması Genel Müdürlükten 'ayçiçek yağı' açıklaması

Denizcilik, Türkiye, Rusya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'da bekletilen ve 6 bin 99 ton ayçiçek yağı taşıyan gemiler 15 Mart'ta Türkiye'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da bekletilen ve 6 bin 99 ton ayçiçek yağı taşıyan gemiler 15 Mart'ta Türkiye'de - Son Dakika
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