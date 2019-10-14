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Rusya'da belediye başkanı trafik kazasında öldü

1 saat önce

Rusya'da belediye başkanı trafik kazasında öldüRusya, (DHA)- Rusya'nın Abakan kentinin Belediye Başkanı Nikolai Bulakin, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Rusya'da belediye başkanı trafik kazasında öldü

Rusya, (DHA)- Rusya'nın Abakan kentinin Belediye Başkanı Nikolai Bulakin, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Rusya'nın Abakan kentinin Belediye Başkanı Nikolai Bulakin (67), geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Polisten yapılan açıklamada, Bulakin'in şoförünün, cipin kontrolünü kaybettiği, daha sonra şarampole yuvarlandığı ve yol kenarında bulunan ağaçlara çarptığı belirtildi. Kazaya ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Rusya'da belediye başkanı trafik kazasında öldü

Rusya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:56 Kaynak: DHA
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