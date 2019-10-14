Rusya'da belediye başkanı trafik kazasında öldü
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Rusya'da belediye başkanı trafik kazasında öldüRusya, (DHA)- Rusya'nın Abakan kentinin Belediye Başkanı Nikolai Bulakin, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:56 Kaynak: DHA
Rusya'da belediye başkanı trafik kazasında öldü
Rusya, (DHA)- Rusya'nın Abakan kentinin Belediye Başkanı Nikolai Bulakin, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Rusya'nın Abakan kentinin Belediye Başkanı Nikolai Bulakin (67), geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Polisten yapılan açıklamada, Bulakin'in şoförünün, cipin kontrolünü kaybettiği, daha sonra şarampole yuvarlandığı ve yol kenarında bulunan ağaçlara çarptığı belirtildi. Kazaya ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
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