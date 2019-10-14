Son Dakika Haberleri: Rusya'da belediye başkanı trafik kazasında öldü
Son Dakika Dünya Rusya'da belediye başkanı trafik kazasında öldü

Rusya'da belediye başkanı trafik kazasında öldü

1 saat önce

Rusya'nın Abakan kentinin Belediye Başkanı Nikolai Bulakin, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Rusya'da belediye başkanı trafik kazasında öldü, System.String[]

Rusya'nın Abakan kentinin Belediye Başkanı Nikolai Bulakin, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.Rusya'nın Abakan kentinin Belediye Başkanı Nikolai Bulakin (67), geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Polisten yapılan açıklamada, Bulakin'in şoförünün, cipin kontrolünü kaybettiği, daha sonra şarampole yuvarlandığı ve yol kenarında bulunan ağaçlara çarptığı belirtildi. Kazaya ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

- Rusya

Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:02 Kaynak: DHA
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