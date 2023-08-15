Rusya'da benzin istasyonunda çıkan yangında 3'ü çocuk 27 kişi öldü

Rusya'nın Kuzey Kafkasya'daki özerk cumhuriyeti Dağıstan'ın başkenti Mahaçkala'da bir benzin istasyonunda çıkan yangında aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 27 kişi hayatını kaybetti.

BENZİN İSTASYONUNA SIÇRADI

Reuters'ın haberine göre yetkililer, yol kenarında bir oto tamir dükkanında çıkan yangının benzin istasyonuna sıçradığını belirtti.

"YANGINI BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ TAKİP ETTİ"

AFP'nin haberine göre de bölge yetkilileri Telegram ismindeki haberleşme platformundan, "Bir oto tamir işlemi sırasında yangın çıktı, yangını büyük bir gürültü takip etti, bunun sonucu olarak da insanlar yaralandı ve hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olaya yol açan koşulların incelenmesi için bir soruşturmanın açıldığı kaydedildi. Rusya'nın devlet ajansları yangının söndürüldüğünü belirtti. Hükümet, ağır yaralıların Moskova'ya taşınması için bir hava aracının gönderdi.