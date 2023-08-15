Rusya'da benzin istasyonunda çıkan yangında 3'ü çocuk 27 kişi öldü - Son Dakika
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BBC

Rusya'da benzin istasyonunda çıkan yangında 3'ü çocuk 27 kişi öldü

Son Güncelleme: 15.08.2023 08:09

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde bulunan bir benzin istasyonunda çıkan yangında en az 27 kişi hayatını kaybetti. Patlamada hayatını kaybedenler arasında üç çocuğun olduğu belirtildi.

Rusya'nın Kuzey Kafkasya'daki özerk cumhuriyeti Dağıstan'ın başkenti Mahaçkala'da bir benzin istasyonunda çıkan yangında aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 27 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da benzin istasyonunda yangın! 3'ü çocuk 27 kişi hayatını kaybetti

BENZİN İSTASYONUNA SIÇRADI

Reuters'ın haberine göre yetkililer, yol kenarında bir oto tamir dükkanında çıkan yangının benzin istasyonuna sıçradığını belirtti.

Rusya'da benzin istasyonunda yangın! 3'ü çocuk 27 kişi hayatını kaybetti

"YANGINI BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ TAKİP ETTİ"

AFP'nin haberine göre de bölge yetkilileri Telegram ismindeki haberleşme platformundan, "Bir oto tamir işlemi sırasında yangın çıktı, yangını büyük bir gürültü takip etti, bunun sonucu olarak da insanlar yaralandı ve hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

Rusya'da benzin istasyonunda yangın! 3'ü çocuk 27 kişi hayatını kaybetti

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olaya yol açan koşulların incelenmesi için bir soruşturmanın açıldığı kaydedildi. Rusya'nın devlet ajansları yangının söndürüldüğünü belirtti. Hükümet, ağır yaralıların Moskova'ya taşınması için bir hava aracının gönderdi.

Kaynak: BBC
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Kuzey Kafkasya, Dağıstan, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'da benzin istasyonunda çıkan yangında 3'ü çocuk 27 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da benzin istasyonunda çıkan yangında 3'ü çocuk 27 kişi öldü - Son Dakika
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