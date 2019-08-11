Son Dakika Haberleri: Rusya'da benzin istasyonunda patlama: 1 ölü, 6 yaralı
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Rusya'da benzin istasyonunda patlama: 1 ölü, 6 yaralı

1 saat önce

Rusya'ya bağlı İnguşetya'da bir benzin istasyonunda büyük bir patlama meydana geldi.

Rusya'da benzin istasyonunda patlama: 1 ölü, 6 yaralı, System.String[]
Rusya'ya bağlı İnguşetya'da bir benzin istasyonunda büyük bir patlama meydana geldi. Yaşanan patlama sırasında birçok kişi alevlerin arasında kaldı.

Rusya'ya bağlı İnguşetya Özerk Cumhuriyeti'nin Sunja şehrinde gece saatlerinde doğru bir benzin istasyonunda bilinmeyen bir sebepten dolayı büyük bir patlama meydanda geldi. Yaşanan patlama sırasında önce akaryakıt patlamanın etkisiyle yayıldı ardından geniş bir alanda büyük bir alev topu oluştu. Bu sırada benzin istasyonuna yakın noktalarda bulunanların görüntüleri dikkat çekti. 2 kişi benzin istasyonunda patlamanın olduğunu görünce hızlı adımlarla uzaklaşmaya çalıştı. Alevlerin kendilerine ulaşmayacağını düşünen 2 kişi koşmak yerine sadece hızlı yürüyünce bir süre sonra zeminden yayılan akaryakıt ve gaz sonrasında büyük bir parlama meydana geldi.

Neye uğradığını şaşıran 2 kişinin alevlerin ortasında kaldığı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Adeta bir felaketi andıran olayda toplam 7 kişi alevlerin arasında kaldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sırasında hastanelere kaldırılan kişilerden 1 kişi tedavisi sırasında öldü. Edinilen bilgilere göre hastanede tedavi gören 6 kişiden 3'ünün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Yaralıların tedavilerine devam edildiği öğrenilirken bölge savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:43 Kaynak: İHA
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