Rusya'da binden fazla kedinin yer aldığı fuar düzenlendi - Son Dakika

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Rusya'da binden fazla kedinin yer aldığı fuar düzenlendi
6 saat önce
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Catsburg-2020" adlı fuarda yer alan 50 farklı cinsteki binden fazla kedi ilgi odağı oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:18 Kaynak: AA
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Catsburg-2020" adlı fuarda yer alan 50 farklı cinsteki binden fazla kedi ilgi odağı oldu.
Crocus Expo Fuar Merkezi'nde dün başlayan uluslararası kedi fuarını çok sayıda kişi ziyaret etti.
Rusya ve çeşitli ülkelerden 50 farklı cinsteki binden fazla kedinin yer aldığı fuarda çeşitli yarışmalar yapıldı.
Kedilerle ilgili sunumların da gerçekleştirildiği fuar sona erdi.
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