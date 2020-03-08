Rusya'da binden fazla kedinin yer aldığı fuar düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya'da binden fazla kedinin yer aldığı fuar düzenlendi - Son Dakika

Rusya'da binden fazla kedinin yer aldığı fuar düzenlendi

6 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Catsburg-2020" adlı fuarda yer alan 50 farklı cinsteki binden fazla kedi ilgi odağı oldu.

Rusya'da binden fazla kedinin yer aldığı fuar düzenlendi, System.String[]

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Catsburg-2020" adlı fuarda yer alan 50 farklı cinsteki binden fazla kedi ilgi odağı oldu.

Crocus Expo Fuar Merkezi'nde dün başlayan uluslararası kedi fuarını çok sayıda kişi ziyaret etti.

Rusya ve çeşitli ülkelerden 50 farklı cinsteki binden fazla kedinin yer aldığı fuarda çeşitli yarışmalar yapıldı.

Kedilerle ilgili sunumların da gerçekleştirildiği fuar sona erdi.

Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Rusya'da kendisini koronavirüse karşı korumayanlara hapis cezası geliyor Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik Fransa'da camiye silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 01:42:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'da binden fazla kedinin yer aldığı fuar düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]