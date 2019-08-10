Son Dakika Haberleri: Rusya'da binlerce kişi protesto için sokağa çıktı
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Rusya'da binlerce kişi protesto için sokağa çıktı

55 dakika önce

Rusya'da binlerce kişi, protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılması ve Moskova şehir meclisi seçimlerine katılmak isteyen bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.

Rusya'da binlerce kişi, protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılması ve Moskova şehir meclisi seçimlerine katılmak isteyen bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.
Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Moskova'da yapılan protesto gösterisine yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı belirtilirken, sivil toplum kuruluşlarına göre yaklaşık 50 bin kişi katıldı.
Başkent Moskova'daki Saharov Bulvarı'nda yaklaşık 2 saat süren gösterinin ardından çok sayıda kişi gözaltına alınırken, St. Petersburg'ta da gerçekleştirilen gösteride de yaklaşık 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Protesto gösterisine Rusya'nın ünlü rap şarkıcısı Oxxxymiron ve ülkenin en popüler YouTube yıldızlarından Yuriy Dud da katıldı.
Moskova'da üç haftadır devam eden ve hafta sonları düzenlenen protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı. Moskova Belediyesi, önceki protestoların aksine protesto gösterisine bu defa izin vermişti.
Moskova, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:35 Kaynak: AA
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