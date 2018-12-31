Rusya'da Bir Amerikalı Casusluk Suçlamasıyla Gözaltına Alındı
2 saat önce
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkent Moskova'da bir ABD vatandaşının casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığını bildirdi.
Rusya
Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkent Moskova
'da bir ABD
vatandaşının casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığını bildirdi.
FSB'den yapılan açıklamada, ABD vatandaşı Paul Whelan'ın 28 Aralık
'ta Moskova'da bir casusluk eylemi sırasında FSB elemanları tarafından yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.
Gözaltına alınan kişi hakkında casusluk suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:24 Kaynak: AA
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