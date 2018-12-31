Son Dakika Haberleri: Rusya'da Bir Amerikalı Casusluk Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

Rusya'da Bir Amerikalı Casusluk Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

2 saat önce

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkent Moskova'da bir ABD vatandaşının casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Rusya'da Bir Amerikalı Casusluk Suçlamasıyla Gözaltına Alındı, System.String[]
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkent Moskova'da bir ABD vatandaşının casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığını bildirdi.

FSB'den yapılan açıklamada, ABD vatandaşı Paul Whelan'ın 28 Aralık'ta Moskova'da bir casusluk eylemi sırasında FSB elemanları tarafından yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.

Gözaltına alınan kişi hakkında casusluk suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:24 Kaynak: AA

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